Infortunio sul lavoro a Giussano, ferito un uomo di 46 anni

È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza non in pericolo di vita un uomo di 46 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un’azienda di Giussano. È successo nella sera di martedì 2 febbraio, in via Petrarca. In un primo momento erano stati attivati anche i vigili del fuoco nel timore che l’uomo fosse rimasto incastrato in un macchinario, poi l’intervento è stato interrotto. È rimasto ferito al braccio. Sul posto anche i carabinieri.

