Infortunio sul lavoro a Cornate d’Adda: muore giardiniere di 38 anni di Biassono Incidente sul lavoro mortale a Cornate d’Adda, nella mattina di mercoledì: la vittima è un giardiniere di 38 anni di Biassono, travolto da un mezzo da lavoro. Inutili di soccorso. L’uomo e la sua famiglia sono molto noti in paese.

Non ha avuto scampo Ivano Cozzaglio, 38 anni di Biassono, che nella mattina di mercoledì 20 gennaio, intorno alle 10.30, è stato travolto e ucciso da un mezzo agricolo mentre si trovava in un terreno lungo l’Adda, nel territorio di Paderno, al confine con Cornate d’Adda.

L’uomo, di professione giardiniere, stava svolgendo lavori di manutenzione nel tratto tra Madonna della Rocchetta e lo Stallazzo. Qui, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un trattore, su un tratto scosceso del terreno, vicino a una zona boschiva. Chi si trovava con lui ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco e i carabinieri della Compagnia di Merate oltre ai mezzi di soccorso. È stata allertata anche l’eliambulanza che avrebbe dovuto trasportare più velocemente il giardiniere in ospedale, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La famiglia Cozzaglio è molto conosciuta a Biassono, dove abitava anche Ivano. Lo zio Tiziano è tra gli organizzatori della tradizionale Fiera di San Martino, mentre un altro zio, Fabrizio Cozzaglio, è titolare di una impresa di scavi e demolizioni che per conto del Comune si occupa della riasfaltatura delle strade del paese. Ivano è figlio di Adolfo Cozzaglio, il maggiore dei tre fratelli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono accumulati sulla pagina Facebook di Biassono.

