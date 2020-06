Infortunio sul lavoro a Biassono, grave al San Gerardo per una ferita da taglio alla mano Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito a una mano in un infortunio sul lavoro a Biassono. Trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo.

Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito a una mano in un infortunio sul lavoro a Biassono. È successo nella mattina di martedì 30 giugno in un impianto di via Friuli. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30, secondo quanto appreso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’uomo ha riportato una ferita da taglio alla mano lavorando con una sega circolare. Sul posto l’ambulanza e la polizia locale. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

