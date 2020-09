Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Infortuni mortali sul lavoro più che raddoppiati in Lombardia: «A causa del Covid» Da gennaio a luglio 2020 sono stati 177 contro gli 88 del medesimo periodo del 2019. L’ha rilevato la Cisl Lombardia basandosi sugli ultimi dati Inail. Un incremento causato dal Covid-19 (121 denunce al 31 luglio).

Più che raddoppiati, in Lombardia, gli infortuni mortali sul lavoro registrati tra gennaio e luglio 2020 (177) rispetto al medesimo periodo del 2019 (88). L’ha rilevato la Cisl Lombardia basandosi sugli ultimi dati Inail. Un incremento causato dal Covid-19 (121 denunce al 31 luglio). A livello provinciale, nel periodo di riferimento, l’aumento maggiore delle denunce mortali si rileva a Cremona, da 1 a 22, mentre il numero più alto in assoluto è stato a Bergamo con 36 casi mortali nel 2020, quindi Brescia e Milano con 34.

Al contrario, a causa del rallentamento della attività produttiva per la pandemia, sono notevolmente calate le denunce di infortunio non mortale -14,7% (da 71.444 casi di gennaio-luglio 2019 ai 60.899 del 2020. A livello nazionale il calo è del 23,7%),

«Tutto ciò dovrebbe impegnare Regione Lombardia a portare a buon fine il rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione, completando le decisioni prese e concordate col sindacato sul reclutamento del personale ispettivo - sottolinea Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombardia -. In nessun modo possiamo consentire che l’impegno per la ripresa economica lasci in coda l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro».

