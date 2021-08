“Incontri con l’autore. Settembre in biblioteca” a Verano Brianza A Verano prende il via l’iniziativa “Incontri con l’autore. Settembre in biblioteca”.

La biblioteca civica di Verano Brianza presenta “Incontri con l’autore. Settembre in biblioteca”. La rassegna letteraria vedrà come protagonisti Marco Novati, Raffaele Mantegazza e Luca Perri e si svolgerà presso la biblioteca civica di Verano Brianza. Si inizia venerdì 10 settembre alle 21 con Marco Novati che presenta “Riemersi dall’oblio”. Secondo appuntamento giovedì 23 settembre sempre alle 21 con Raffaele Mantegazza e il suo “Imparare a resistere”. Infine mercoledì 29 settembre alle 21 Luca Perri chiuderà il ciclo con “La scienza di Guerre Stellari”. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo [email protected] indicando: nome/cognome/numero di telefono. In ottemperanza alle misure previste al D.L. n 105 del 23 luglio 2021, sarà necessario esibire il Green pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA