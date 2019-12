Incidente a Monza: camion investe una bicicletta, grave il ciclista Grave incidente a Monza. Nella tarda mattinata di sabato 21 dicembre, intorno alle 11.50, un autoarticolato in fase di svolta a destra, mentre stava percorrendo via Borgazzi, ha investito un ciclista, ora operato al Niguarda di Milano.

Grave incidente a Monza. Nella tarda mattinata di sabato 21 dicembre, intorno alle 11.50, un autoarticolato in fase di svolta a destra, mentre stava percorrendo via Borgazzi, ha investito un ciclista che invece doveva proseguire dritto verso Cinisello. Alla guida del mezzo c’era un sessantenne di Napoli mentre sulla bicicletta si trovava un monzese di origine marocchina di 51 anni. rimasto ferito nell’impatto. Sul posto si è subito portata una pattuglia del servizio specialistico infortunistica stradale della Polizia locale di Monza. Il ferito, portato in ambulanza in ospedale, è stato operato al Niguarda di Milano.

