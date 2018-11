Incidenti: Valassina e Tangenziale nord nella top 15 delle strade italiane più pericolose

Valassina chiusa per incidente (Foto by Edoardo Terraneo)

Valassina e Tangenziale nord nella top 15 delle strade italiane con maggiore densità di incidenti. Lo conferma la statistica annuale dell’Aci rispetto ai dati del 2017. Sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga nel tratto in provincia di Monza e Brianza, poco più di 22 km, si sono registrati 169 incidenti con una media di 7,65 incidenti per chilometro. Un dato che corregge al rialzo quello del 2015 (oltre 5 per km) anche se più basso di dieci anni fa: nel 2008 erano 8,8 per km.

Numeri ben noti a chi percorre quotidianamente la Valassina e alle forze dell’ordine che intervengono sulla tratta.

I numeri fotografano un’alta concentrazione di sinistri nei tre chilometri tra Lissone sud e Desio nord: 15 incidenti con 23 feriti nel primo tratto, 24 incidenti con 47 feriti tra il km 15-16 (Lissone-Desio sud), 16 incidenti con 28 feriti nel terzo tratto.

E poi il tratto giussanese col famigerato curvone di Briosco che miete più vittime e più volte alla settimana: 17 incidenti all’altezza di Verano con 23 feriti, 15 appena dopo con 19 feriti.

Numeri importanti anche per tre chilometri scarsi del tratto brianzolo della A52, tangenziale nord (2,9 km): 21 incidenti pari a 7,24 per chilometro.

In occasione della Giornata per le vittime della strada Aci Milano aveva reso noti i numeri complessivi degli incidenti stradali: nel 2017 Monza e Brianza sono stati 2.652, con 23 morti e 3.642 feriti.

