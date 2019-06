Incidenti sulla Statale Valassina, un’auto ribaltata all’altezza di Seregno: code Spettacolare incidente lungo la Statale 36 all’altezza di Seregno, in direzione nord, attorno alle 14 di domenica 2 giugno. Un’auto, per cause al vaglio della polizia stradale di Seregno, si è ribaltata. Un ferito è stato ricoverato in codice giallo a Desio. Altri due sinistri sempre in direzione nord sono accaduti in mattinata.

Spettacolare incidente lungo la Statale 36 all’altezza di Seregno, in direzione nord, attorno alle 14 di domenica 2 giugno. Un’auto, per cause al vaglio della polizia stradale di Seregno, si è ribaltata. Due le persone coinvolte: un ferito è stato ricoverato in codice giallo a Desio. Sul posto oltre alla Polstrada si sono portato i soccorsi con un’ambulanza. Il traffico è stato deviato per permettere i soccorsi e si è inevitabilmente rallentato.

LEGGI Auto ribaltata in Valassina a Seregno: al volante una diciannovenne col foglio rosa

Un’altra foto del sinistro

(Foto by Eleonora Cesana)

In mattinata sempre domenica sulla Statale Valassina sono accaduti altri due incidenti nel tratto tra Giussano e Briosco sempre in direzione nord. Il primo ha visto ferito un 41enne in sella a una moto trasportato in giallo in ospedale a Desio. Il secondo un quarto d’ora prima di mezzogiorno è stato risolto in modo autonomo dal centauro coinvolto che si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e degli agenti della stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA