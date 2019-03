Incidenti sul lavoro: sevesino investito dal suo furgone a Mariano Comense Un cinquantenne di Seveso è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Mariano Comense venerdì mattina: è stato investito dal suo furgone. Trasportato in elicottero all’ospedale di Como per diversi traumi.

È stato travolto dal furgone da cui aveva appena scaricato del materiale ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como. Diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita, un cinquantenne di Seveso vittima di un nuovo incidente sul lavoro in una settimana tragica per la Brianza. È successo a Mariano Comense nella mattina di venerdì 1 marzo, poco prima delle 9. L’uomo aveva consegnato il carico a una ditta in via per Cabiate ed è ripartito risalendo la rampa verso l’uscita quando, per motivi da chiarire, ha fermato il mezzo ed è sceso: in quel momento il furgone l’ha travolto. Sul posto i carabinieri, i soccorsi, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats.

