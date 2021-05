Incidenti stradali in Brianza: un ferito grave in un frontale a Desio, soccorsi a Albiate e Monza Tre incidenti in Brianza nella serata di mercoledì 12 maggio. Il più grave, un frontale, è avvenuto a Desio poco dopo le 21. Un frontale anche ad Albiate.

Tre incidenti in Brianza nella serata di mercoledì 12 maggio. Il più grave è avvenuto a Desio poco dopo le 21: uno scontro frontale violento tra un suv e una Yaris. È accaduto in via Ambrosoli, tre le persone coinvolte. La sorte peggiore è toccata all’autista della Yaris, trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. I soccorsi da Varedo e Lissone erano stati chiamati con la massima allerta, sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Seregno.

Incidente stradale Albiate mercoledì 12 maggio 2021

Un frontale con intervento in codice rosso anche ad Albiate, intorno alle 22.30. In questo caso coinvolte una Peugeot condotta da una cinquantenne e una Smart guidata da un uomo di 32 anni. Oltre alle ambulanze da Giussano e Meda, all’automedica e all’autoinfermieristica sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco di Carate Brianza e Seregno. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Si è risolto invece senza gravi conseguenze l’incidente che ha coinvolto quattro persone poco dopo le 22.30 a Monza in Verga, in zona Cederna. I soccorsi erano stati allertati in codice rosso, ma la gravità si è ridimensionata e i feriti - tre donne e un uomo - sono stati accompagnati in ospedale in codice verde.

