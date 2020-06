Incidenti stradali ad Agrate e Seregno, ferito un motociclista Due sinistri in mattinata, ad Agrate coinvolte due auto con una che si è messa di traverso sulla carreggiata. A Seregno in via San Rocco scontro tra un’auto e una moto: il motociclista è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Doppio intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, martedì 23 giugno, per altrettanti incidenti stradali accaduti ad Agrate e Seregno. Alle 10.20 squadre sono intervenute ad Agrate Brianza, in via Filzi, dopo uno scontro tra due autovetture. Due ragazze di 18 e 19 anni sono uscite autonomamente da una Fiat Panda che si è messa di traverso sulla carreggiata, ed hanno riportato lievi traumi. Illesa la conducente 44enne dell’altra auto coinvolta. Sono intervenuti anche sanitari inviati dal 118 e la polizia locale.

Alle 10.40 i vigili del fuoco sono stati chiamati a Seregno, in via San Rocco all’incrocio con via D’Azeglio, per un incidente occorso tra una moto e un’auto. Il motociclista, un 39enne, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. L’intervento è stato necessario per la quantità di benzina che dal serbatoio della moto si è riversata sull’asfalto.

All’origine ci sarebbe la visuale ridotta a causa di un’automobile parcheggiata in divieto di sosta. Un problema riferito dai residenti anche agli agenti di polizia locale intervenuti sul posto.

