Incidenti, fuori strada con l’auto: quattro feriti in un ribaltamento sulla Novedratese

Un’auto ribaltata fuori strada e quattro feriti in un incidente stradale sulla Novedratase al confine Giussano nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile. I soccorsi sono scattati in codice rosso intorno alle 3.30. Sul posto tre ambulanze da Giussano, Seregno e Lurago, l’automedica e i vigili del fuoco da Cantù, carabinieri. Feriti quattro ragazzi tra i 25 e i 27 anni che avrebbero fatto tutto da soli, perdendo il controllo dell’auto e finendo in un prato: due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Desio e Cantù, due in verde a Cantù e Erba. Nessuno è in pericolo di vita.

Giussano incidente Novedratese confine

(Foto by Edoardo Terraneo)

