Incidente tra un’auto e una moto: muore un sessantenne di Brugherio, automobilista piantonato Un sessantenne di Brugherio è morto e un 39enne di Tribiano è piantonato all’ospedale di Vimercate, accusato di omicidio stradale. E’ il drammatico esito di un incidente stradale avvenuto sabato 13 ottobre attorno alle 18 a Brugherio lungo viale Lombardia, all’altezza del distributore di carburante Ip, e che ha visto coinvolte una moto e un’auto. Il conducente dell’auto sarebbe risultato positivo all’alcol test.

Un sessantenne di Brugherio è morto e un 39enne di Tribiano è piantonato all’ospedale di Vimercate, accusato di omicidio stradale. E’ il drammatico esito di un incidente stradale avvenuto sabato 13 ottobre attorno alle 18 a Brugherio lungo viale Lombardia, all’altezza del distributore di carburante Ip, e che ha visto coinvolte una moto e un’auto, la prima con in sella il 60enne (morto nella notte all’ospedale San Gerardo) e la moglie di 59 anni, rimasta ferita (è all’ospedale di Niguarda, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre alcune fratture, ne avrà per 60 giorni).

Il conducente dell’auto, che viaggiava con i figli, sottoposto all’ospedale (dove è ricoverato in codice verde) ad alcol test sarebbe risultato positivo. I rilievi della polizia locale di Brugherio sono durati per tutta la serata. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi procedevano in direzioni opposte e, per cause ancora al vaglio, si sono scontrati frontalmente.

(ha collaborato Valeria Pinoia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA