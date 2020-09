L’incidente in Valassina: la moto coinvolta (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente tra un’auto e una moto in Valassina tra Monza e Lissone, un morto e Statale bloccata Il sinistro è accaduto attorno alle 9 di sabato 19 settembre, lunghe code in direzione nord dove si procede su una corsia. Sul posto due ambulanze, un’automedica e l’eliambulanza, polizia stradale e i vigili del fuoco.

Incidente stradale con un decesso in Valassina, in direzione nord, attorno alle 9 di sabato 19 settembre al confine tra Monza e Lissone: coinvolte un’auto e una moto, quest’ultima con una coppia a bordo. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e l’eliambulanza oltre alla polizia stradale e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione la moto, con in sella un uomo di 56 anni e una donna, sarebbe stata tamponata violentemente da un’auto. La coppia è stata sbalzata e la donna è deceduta sul colpo mentre il 56enne è stato portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo. L’automobilista sarebbe invece uscito illeso dall’auto.

(Notizia in aggiornamento)

I soccorsi sul luogo del sinistro

(Foto by Edoardo Terraneo)

