Incidente tra un’auto e una moto a Giussano: Novedratese chiusa e lunghe code Novedratese temporaneamente chiusa al traffico venerdì pomeriggio a causa di un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro. Sul posto sono giunte un’ambulanza e una eliambulanza.

Sono al vaglio della polizia locale di Giussano le cause di un incidente stradale che venerdì 4 ottobre nel pomeriggio ha paralizzato la Novedratese, chiusa temporaneamente in entrambe le carreggiate per permettere i soccorsi a un motociclista coinvolto nel sinistro.

Sul posto, attorno alle 15 si sono portati un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e una eliambulanza da Como in codice rosso. Nel frattempo le condizioni del centauro sono apparse meno gravi del previsto tanto che è stato trasportato all’ospedale in codice giallo con l’ambulanza. Sia in direzione Statale 36 che da Briosco in direzione Como si sono formate lunghe code.

