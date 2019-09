Incidente tra scooter e furgone a Montevecchia: ragazzo di 17 anni grave in elisoccorso a Monza È stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Monza un ragazzo di 17 anni ferito in un incidente stradale a Montevecchia nel pomeriggio di martedì 3 settembre.

Incidente a Montevecchia grave 17 anni

(Foto by Edoardo Terraneo)

Il ragazzo, della provincia di Monza, era in sella al scooter e scendeva da via Belvedere, quando all’incrocio con via Palazzetto si è scontrato con un furgone da lavoro finendo incastrato sotto il mezzo. L’incidente è avvenuto alle 17.30 ma ci è voluta più di un’ora ai soccorritori per stabilizzare il ferito e caricarlo sull’elicottero arrivato dal Piemonte, da Borgosesia.



Su posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Merate che hanno dovuto sollevare il furgone per permettere ai sanitari della Croce bianca e al medico dell’elicottero di operare e estrarre il ragazzo. Causa e dinamica sono al vaglio delle forze dell’ordine, la strada è stata chiusa .

