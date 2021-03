Incidente tra quattro veicoli sulla Milano-Meda: code Incidente stradale con quattro veicoli coinvolti sulla Milano-Meda in direzione nord nel tratto tra Varedo e Bovisio Masciago. Nessun ferito grave, code.

Soccorsi mobilitati in codice rosso per un incidente tra più veicoli sulla Milano-Meda nel tratto tra Varedo e Bovisio Masciago, in direzione nord. È successo intorno alle 15 di mercoledì 31 marzo: fortunatamente la gravità si è ridimensionata in fretta, ma ha avuto conseguenze sul traffico per le code che si sono allungate in attesa dei soccorsi e della rimozione dei quattro mezzi coinvolti tra cui un furgone e un autocarro. Sul posto ambulanza e automedica.

