Incidente tra due autoarticolati in tangenziale: vigili del fuoco di Monza e Brianza sul posto con due mezzi

Ignote le cause dello scontro tra i due mezzi pesanti avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 25 febbraio in direzione sud, nei pressi di Cologno Monzese. Non ci sarebbero feriti in gravi condizioni.