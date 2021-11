Incidente tra camion, due feriti sulla A4 nella notte: sul posto i vigili del fuoco di Monza e Brianza

Il sinistro è avvenuto in direzione Venezia nel tratto Cavenago - Cambiago. I due conducenti di 45 e 46 anni sono finiti all’ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per tre ore per mettere in sicurezza i mezzi e la sede stradale.