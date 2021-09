Villasanta - Via Da Vinci, il tratto in cui è successo l’incidente

Incidente tra auto e moto a Villasanta, 64enne in ospedale Incidente nella mattina di mercoledì 15 settembre in via Da Vinci a Villasanta tra un’auto e una moto che viaggiavano nella stessa direzione. Motociclista in ospedale per accertamenti.

Incidente tra auto e moto mercoledì mattina a Villasanta. Verso le 11 in via Da Vinci, all’altezza della stazione di Servizio Alfa Petroli, un’auto condotta da una 47enne in arrivo da Arcore in direzione Villasanta nella svolta a sinistra è entrata in contatto con la moto che alle sue spalle percorreva la strada nello stesso senso di marcia. Il centauro 64enne non ha fatto in tempo a frenare e c’è stata una lieve collisione tra i due mezzi tanto che il motociclista è rovinato a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto si sono portati un’ambulanza, un’auto medica e una pattuglia della Polizia Locale in codice giallo.

Fortunatamente col passare dei minuti la situazione si è ridimensionata e l’uomo è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso di Vimercate per accertamenti. Incolume la donna al volante della vettura. La Polizia Locale oltre ai rilevamenti di rito ha dovuto provvedere a smistare il traffico lungo via Da Vinci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA