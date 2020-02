Incidente sull’autostrada A4 tra Monza e Agrate: è morto il ragazzo di 27 anni È morto il ragazzo di 27 anni ferito nel pomeriggio di domenica 16 febbraio in un incidente avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto tra Monza e Agrate Brianza, in direzione di Brescia.

È morto il ragazzo di 27 anni ferito nel pomeriggio di domenica 16 febbraio in un incidente avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto tra Monza e Agrate Brianza, in direzione di Brescia. Il giovane, di Como, era stato soccorso in condizioni apparse subito molto gravi e trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Era stato allertato anche l’elisoccorso.

Tutto è successo poco dopo le 15, nello scontro che ha coinvolto due veicoli. Feriti in modo non grave anche un altro 27enne e una donna di 34 anni trasportati a Monza e Vimercate. Sul posto oltre ai soccorsi, la polizia stradale di Seriate.

Il tratto di autostrada era rimasto chiuso per circa un’ora.

