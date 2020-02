Incidente sull’autostrada A4 tra Monza e Agrate Brianza: un ferito grave Un grave incidente tra due veicoli sull’autostrada A4 in direzione Bergamo all’altezza di Agrate Brianza nel pomeriggio di domenica 16 febbraio. Elisoccorso sul posto, traffico bloccato per circa un’ora.

Un grave incidente tra due veicoli sull’autostrada A4 in direzione Bergamo all’altezza di Agrate Brianza nel pomeriggio di domenica 16 febbraio ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. È successo poco dopo le 15 sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e il raccordo per la Tangenziale est in direzione di Brescia. Una persona è rimasta ferita in modo grave trasportata in ambulanza in codice rosso al San Gerardo di Monza, altre due sono state soccorse in condizioni meno preoccupanti.

Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora e si sono formati subito due chilometri di coda che poi sono diventati quattro. Sul luogo dell’evento sono presenti anche tre ambulanze, l’automedica, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Autostrade per l’Italia consiglia a chi è in viaggio consiglia di percorrere la A52 Tangenziale nord, poi proseguire attraverso la Tangenziale est in direzione di Venezia con eventuale rientro in autostrada ad Agrate.

Lo stesso evento causa rallentamenti in carreggiata opposta.

(notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA