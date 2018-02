Incidente sulla Statale 36: Valassina chiusa a Giussano verso nord - FOTO FOTO - Statale 36 chiusa in direzione nord con uscita obbligatoria a Giussano per un incidente che, poco prima delle 15 di martedì 27 febbraio, ha coinvolto più mezzi. Un ferito grave, sul posto anche l’elisoccorso. È successo nello stesso tratto in cui a metà gennaio si era ribaltato un tir.

Statale 36 chiusa in direzione nord con uscita obbligatoria a Giussano per un incidente che, poco prima delle 15 di martedì 27 febbraio, ha coinvolto più mezzi: due camion e un furgone. Sul posto anche l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino alla superstrada, e i soccorsi con ambulanze e automedica, i vigili del fuoco di Seregno, Lissone e Milano con l’autogru, la polizia stradale e le squadre Anas.

È successo prima delle curve di Briosco, nello stesso tratto in cui a metà gennaio si era ribaltato un tir. Un incidente, quello, che aveva costretto alla chiusura della superstrada per due giorni.

Statale 36: incidente Valassina martedì 27 febbraio

Secondo una prima ricostruzione della dinamica un tir avrebbe frenato per cause in via di accertamento dando il via a un tamponamento che ha coinvolto un altro camion (l’autista è stato trasportato in ospedale in codice giallo) e un furgone che ha avuto la peggio e si è infilato sotto il cassone del mezzo che lo precedeva.

L’autista del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarlo, circa un’ora e 45 minuti; poi è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni in elicottero. In codice rosso all’ospedale di Monza.



Statale 36: incidente Valassina martedì 27 febbraio

In un aggiornamento delle 17, Anas informa che la carreggiata nord rimane chiusa. Sul posto è atteso un mezzo speciale per liberare la carreggiata. A causa dell’incidente il traffico in direzione nord (Lecco) è temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Como-Erba.

La previsione è che la strada resti chiusa fino alla serata.

Pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

