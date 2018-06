Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

Lissone una bisarca ha perso un’auto in Statale 36 (Foto by Cristina Marzorati)

Incidente sulla Statale 36: un’auto cade dalla bisarca in Valassina e innesca tamponamento - FOTO FOTO - Nel primo pomeriggio del 27 giugno sulla Statale 36, all’altezza di Lissone in direzione nord, una bisarca ha perso una delle auto che stava trasportando nella corsia di sorpasso. Ha colpito altre auto ma non ha causato feriti.

Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 27 giugno sulla Statale 36: all’altezza di Lissone, in direzione nord, una bisarca ha perso una delle auto che stava trasportando nella corsia di sorpasso. Il mezzo, una Citroen nuova, è caduto sulla strada finendo di traverso, colpendo una Porsche Cayenne che seguiva e innescando una serie di tamponamenti. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito, non è stato necessario l’intervento di ambulanze: le conseguenze sono state danni alle auto coinvolte e una lunga coda che si è formata quando la polizia stradale di Seregno ha chiuso due corsie per permettere la rimozione dei veicoli.

GUARDA LE FOTO

Lissone una bisarca ha perso un’auto in Statale 36

(Foto by Edoardo Terraneo)

L’autista della bisarca si è fermato più avanti, all’altezza di Seregno San Salvatore: nei suoi confronti una multa di 160 euro per perdita del carico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA