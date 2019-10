Incidente sulla Statale 36: 25enne grave al san Gerardo. In azione oltre al 118 anche i vigili del fuoco (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente sulla Statale 36 domenica sera: ragazza perde il controllo dell’auto e si ribalta È stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza per i traumi riportati la ragazza di 25 anni che domenica sera sulla Statale 36 in direzione sud ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata. Per aiutarla sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per aiutare a liberare una ragazza di 25 anni coinvolta in un incidente stradale domenica sera sulla Statale 36 in direzione sud. Tutto è successo poco prima delle 20: la ragazza viaggiava su una Fiat 500 e un centinaio di metri prima dell’uscita di Lissone-Nova Milanese avrebbe perso il controllo dell’auto, ribaltandosi. L’impatto con il guard rail e la segnaletica stradale è stato violento e i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco con l’autopompa da Desio e il carro fiamma di Lissone specifico negli interventi per gli incidenti stradali. La ragazza è stata tirata fuori dall’auto grazie a un varco creato dai vigili del fuoco e poi trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per i traumi riportati. Avrebbe fatto tutto da sola, senza coinvolgere altri veicoli.

Incidente sulla Statale 36: 25enne grave al san Gerardo. In azione oltre al 118 anche i vigili del fuoco

(Foto by Edoardo Terraneo)

Per consentire i soccorsi sono state chiuse due corsie della superstrada compresa quella di emergenza. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 23.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’automedica di Monza, la Polstrada di Milano e i carabinieri di Monza, le squadre pronto intervento di Anas.

Incidente sulla Statale 36: 25enne grave al san Gerardo. In azione oltre al 118 anche i vigili del fuoco

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA