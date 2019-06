Incidente sulla Statale 36: auto carambola fuori strada dopo Briosco, intervento bis dell’elisoccorso LEGGI Due ore prima - Se l’è cavata senza ferite gravi il 24enne che giovedì intorno alle 17 è carambolato in Valassina finendo con l’auto ribaltata fuori strada. È successo in carreggiata sud, circa duecento metri dopo l’uscita di Briosco. È tornato anche l’elisoccorso.

Se l’è cavata senza ferite gravi il 24enne che giovedì intorno alle 17 è carambolato in Valassina finendo con l’auto ribaltata fuori strada. È successo in carreggiata sud, circa duecento metri dopo l’uscita di Briosco: il ragazzo avrebbe perso il controllo. Grande paura tra gli automobilisti che hanno chiamato i soccorsi, attivati in codice rosso. Sul posto è tornato anche l’elisoccorso, già protagonista un paio d’ore prima di un intervento per una caduta da moto. L’elicottero di Milano è atterrato direttamente sulla Statale 36 per far scendere l’equipaggio che ha trovato l’automobilista già fuori dall’auto. Sul posto si sono portate anche le ambulanze da Seregno e Cantù, i vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza, la polizia stradale.

Il ragazzo è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Desio per accertamenti. Il traffico è stato fatto defluire su una corsia per il tempo dei soccorsi e del recupero dell’auto. Si sono registrate code in direzione sud.

