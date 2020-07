Incidente sulla Statale 36 a Veduggio con Colzano, due feriti Due persone ferite in modo lieve in un incidente sulla Statale 36 all’altezza di Veduggio con Colzano nella mattina di giovedì. Indagini sul possibile coinvolgimento di un secondo mezzo.

Potrebbe essere coinvolto un camion che non si sarebbe fermato, nell’incidente in cui sono rimaste lievemente ferite due persone nella mattinata di giovedì 23 luglio sulla Statale 36 in direzione nord all’altezza di Veduggio con Colzano. Di certo c’è che la Mercedes su cui viaggiavano un uomo di 25 anni e una donna di 20 poco prima di mezzogiorno ha perso il controllo, carambolando sulla carreggiata e finendo fuori strada. Intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, la polizia stradale e il personale di Anas. Gli occupanti dell’auto sono stati trasportati all’ospedale di Carate Brianza. Approfondimenti sono in corso sulla dinamica. Sul tratto si sono formate code.

Statale 36 Incidente Veduggio nord giovedì 23 luglio 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)





