Incidente sulla Statale 36 a Carate Brianza: due auto ribaltate, superstrada chiusa in direzione nord

Tre auto coinvolte in un incidente stradale, due ribaltate, sulla Statale 36 all’altezza di Carate Brianza e superstrada chiusa in direzione nord nella serata di lunedì 1 febbraio per permettere i soccorsi, che si sono attivati in codice rosso. È successo una manciata di minuti dopo le 18.30: un’auto è finita ribaltata sotto il ponte del grande svincolo ad anello, un’altra poco più avanti nella prima corsia di marcia.

Incidente Statale 36 Carate Brianza nord

Feriti in modo non grave un uomo di 41 anni e una donna di 58 anni, soccorsi insieme a una terza persona alla guida del terzo mezzo. Sono stati accompagnati in ospedale in codice verde e codice giallo.



La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari e i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti le squadre Anas, i vigili del fuoco di Seregno e Lissone e la polizia stradale per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

