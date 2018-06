Statale 36 incidente moto a Briosco con elisoccorso in Valassina (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente sulla Statale 36 a Briosco: ferito un motociclista, arriva l’elisoccorso È atterrato anche l’elisoccorso nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno per un incidente sulla Statale 36 che ha coinvolto un motociclista. È successo verso le 18, in direzione Milano, nei pressi dell’uscita di Briosco.

È atterrato anche l’elisoccorso nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno per un incidente sulla Statale 36 che ha coinvolto un motociclista. È successo verso le 18, in direzione Milano, nei pressi dell’uscita di Briosco. Un motociclista di 71 anni è rimasto ferito in una caduta, la dinamica è al vaglio della polizia stradale. L’uomo è scivolato per diversi metri, i primi soccorsi sono stati portati dagli automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto ambulanza, automedica e, appunto, elisoccorso in codice rosso. Per permettere all’equipe di raggiungere il luogo dell’incidente la superstrada è stata chiusa al traffico. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.



