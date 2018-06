Incidente sulla Novedratese: tre feriti in un violento tamponamento, coinvolti anche dei cani Tre feriti, soccorsi allertati in codice rosso, vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto, code fin oltre la Valassina. È il bilancio dell’incidente stradale che ha bloccato la Novedratese intorno alle 11 dopo Giussano.

Tre feriti, soccorsi allertati in codice rosso, vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto, code fin oltre la Valassina. È il bilancio dell’incidente stradale che ha bloccato la Novedratese intorno alle 11 di venerdì 29 giugno dopo Giussano in direzione di Mariano Comense. L’autista di un camion telonato non ha frenato in tempo ed è piombato sulle auto in colonna davanti a lui centrando un mezzo che trasportava dei cani e poi altre tre auto nel tentativo di fermarsi. Hanno avuto la peggio l’autista della prima auto tamponata e quella immediatamente avanti a lui, incastrati nell’abitacolo e estratti dal 118. I soccorsi si sono dedicati anche ai quattro animali trasportati in regolari gabbie e poi trasferiti su un’altra auto verso la loro destinazione.

Coinvolta, e illesa, anche una ragazza di Barlassina che aveva appena sostenuto l’esame di maturità. La gravità dei feriti si è via via ridimensionata: alla fine tre uomini sono stati trasportati in ospedale, uno in codice giallo e due in verde.

Intervenuta anche un’auto della Guardia di finanza che ha portato il primo aiuto alla viabilità in attesa dei carabinieri e della polizia locale di Giussano.

