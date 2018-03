Statale 36: traffico in tilt alle uscite di Briosco della Valassina per un incidente sulla Novedratese Traffico in tilt nel primo pomeriggio di lunedì 12 marzo sulla Statale 36 in prossimità delle uscite di Briosco, sia in direzione Lecco che verso Milano, a causa di un incidente avvenuto all’imbocco con la strada provinciale Novedratese.

Le pattuglie della polizia hanno chiuso l’accesso alle rampe per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

