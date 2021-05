Incidente sulla Novedratese con intervento dell’elisoccorso e a Briosco sulla Statale 36: traffico in tilt nella Brianza nord Traffico in tilt nella Brianza nord nel pomeriggio di venerdì 7 maggio a causa di due incidenti che potrebbero essere collegati: il primo, il più grave, ha visto coinvolto un motociclista sulla Novedratese, l’altro è successo sulla Statale 36 a Briosco. Lunghe le code.

Potrebbero essere collegati due incidenti che hanno mandato in tilt il traffico nella Brianza nord nel pomeriggio di venerdì 7 maggio. Il primo, il più grave, è successo verso le 16 in territorio di Carugo sulla Novedratese: un motociclista di 37 anni ha perso il controllo dello scooterone ed è finito contro un palo, l’unico a bordo della strada. I soccorritori sul posto in codice giallo hanno valutato di richiedere l’intervento dell’autoinfermieristica e dell’elisoccorso decollato da Bergamo. L’uomo è stato trasportato in volo in condizioni serie all’ospedale di circolo di Varese.

Per permettere i soccorsi la strada provinciale è stata chiusa al traffico e le code si sono allungate fino alla Statale 36.

Qui, all’altezza dell’immissione di Briosco in direzione sud, un tamponamento tra quattro veicoli (senza feriti) intorno alle 17.30 ha causato altre code che si sono allungate oltre Costamasnaga.

Rallentamenti anche in direzione nord a causa dei curiosi.

