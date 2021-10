Incidente sulla Bananina a Usmate, auto si ribalta: ferite due ventenni Incidente sulla Bananina al confine tra Arcore e Usmate Velate nella serata di lunedì 18 ottobre. Ferite due ventenni a bordo di un’auto che si è ribaltata più volte.

Due ventenni in ospedale in codice giallo, un’auto ribaltata più volte, ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco sul posto. È il bilancio di un incidente, l’ennesimo, avvenuto in via Gilera ad Arcore sulla Bananina all’altezza della svolta per Usmate Velate lunedì 18 ottobre intorno alle 20.30, l’ora in cui è scattato l’allarme ai soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500 con a bordo due ragazze di 21 e 22 anni era impegnata nella svolta provenendo da Arcore quando si è scontrata con un’auto condotta da un infermiere che arrivava dalla tangenziale.

L’impatto è stato violento, la 500 si è ribaltata più volte. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Incidente Arcore Usmate Velate Bananina lunedì 18 ottobre 2021

(Foto by Valeria Pinoia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA