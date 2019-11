Incidente sul lavoro ad Agrate Brianza: operaio colpito alla testa da un new jersey in movimento Un operaio di una società esterna è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro nel sito della St Microelectronics di Agrate Brianza. Ferito alla testa, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Grave incidente sul lavoro ad Agrate Brianza. Lunedì pomeriggio, poco prima delle 15, un operaio di 49 anni che stava lavorando a un cantiere all’interno della St Microelectronics ha picchiato la testa contro un new jersey in movimento. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto in codice giallo con un’ambulanza e un’auto medica. Il ferito è stato trasferito dai sanitari in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. Sull’esatta dinamica del grave infortunio stanno indagando l’Ats e una pattuglia della polizia locale giunti anche loro sul posto. L’uomo è un dipendente di una società esterna che si sta occupando dell’ampliamento del sito produttivo della multinazionale di via Olivetti.

