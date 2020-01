Incidente sul lavoro a Villasanta: operaio ferito da un muletto in movimento È stato investito da un muletto in movimento e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Un uomo di 51 anni è rimasto ferito martedì mattina a Villasanta.

È stato investito da un muletto in movimento e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Automedica, ambulanza e polizia locale si sono portate in via Mameli a Villasanta martedì mattina poco dopo le 10 per un incidente occorso a un uomo di 51 anni colpito a una gamba dal mezzo in movimento. La gravità si è ridimensionata col passare dei minuti e il ferito è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice giallo.

