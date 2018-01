Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Incidente sul lavoro a Milano: Lamina, vittime Mug (Foto by Fabrizio Radaelli)

Incidente sul lavoro a Milano: morte cerebrale per il quarto operaio Si aggrava il bilancio già pesantissimo dell’incidente sul lavoro di martedì alla Lamina Spa di Milano. Giovedì pomeriggio è stato avviato l’accertamento di morte cerebrale per Giancarlo Barbieri, 62 anni di Muggiò, il ferito più grave ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Muggiò, Arrigo Barbieri vittima incidente azienda Lamina a Milano

L’incidente ha provocato la morte per inalazione (probabilmente di azoto) di tre persone, compreso il fratello Arrigo Barbieri.



Il 62enne, cresciuto alla Taccona di Muggiò, si trova nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgia dove era arrivato in stato di incoscenza. Il periodo di osservazione per decretarne la morte è di 6 ore dall’inizio dell’accertamento.

