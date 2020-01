Incidente sul lavoro a Desio: operaio ferito alla mano, atterrato anche l’elisoccorso

Desio incidente sul lavoro cava via Cattaneo via Santi (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente sul lavoro poco prima di mezzogiorno di venerdì a Desio. Un operaio è rimasto gravemente ferito nell’impianto lavorativo di via Cattaneo specializzato in smaltimento di macerie, demolizioni, scavi e produzione di inerti. In base alla prima ricostruzione degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto insieme ai soccorritori, ai vigili del fuoco e ai tecnici dell’Ats, un dipendente della ditta, un uomo marocchino di 47 anni residente a Seregno, è rimasto con la mano incastrata nel nastro trasportatore. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso dato che le condizioni dell’operaio sono apparse gravi. Gli operatori sanitari hanno iniziato a medicarlo subito sul posto: il trasporto in elicottero non si è più reso necessario. L’uomo è stato quindi portato in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. La polizia locale e gli operatori dell’Ats stanno cercando di ricostruire l’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

