Incidente sul lavoro a Desio: grave un uomo colpito da una sbarra di ferro Grave incidente sul lavoro martedì mattina a Desio in una ditta di smaltimento metalli in viale Sabotino. Un uomo di 63 anni è stato colpito da una sbarra di ferro.

Grave incidente sul lavoro martedì mattina a Desio in una ditta di smaltimento metalli in viale Sabotino. Un uomo di 63 anni è stato colpito da una sbarra di ferro mentre scaricava dei rottami. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. È successo intorno alle 8.30 del 30 gennaio, sulla dinamica procede la polizia locale di Desio.

