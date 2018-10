Incidente sul lavoro a Cesano Maderno: operaio ferito gravemente a un braccio, decisivi i colleghi Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito mercoledì mattina in una ditta di Cesano Maderno, una delle ultime storiche fornaci della zona. L’uomo ha subito l’amputazione di un avambraccio, decisivo l’intervento di un collega.

L’intervento tempestivo di un collega gli ha probabilmente salvato la vita. Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito mercoledì mattina in una ditta di Cesano Maderno, la Enrico Giussani e figli di via Sicilia, una delle ultime storiche fornaci della zona. A quanto si è appreso, l’uomo ha subito l’amputazione dell’avambraccio destro sotto il gomito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Non è in pericolo di vita. L’allarme è scattato intorno alle 7.45, sul posto ambulanza, automedica e polizia locale.

Il ferito, M.V., è uno dei lavoratori esperti dell’officina: residente a Bovisio Masciago, è nato e cresciuto alla Snia di Cesano. Da chiarire la dinamica dell’incidente, ma sembra appunto che il tempestivo intervento sia stato utile a contenere l’emorragia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA