Incidente sul lavoro a Cesano Maderno: amputazione per l’operaio, è in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Monza l’operaio di 58 anni rimasto gravemente ferito a un braccio in un incidente sul lavoro mercoledì 10 ottobre, a Cesano Maderno. L’uomo era rimasto incastrato in un macchinario usato per tritare gli scarti di lavorazione alla ditta Giussani e figli di via Sicilia, una delle ultime fornaci della zona. Il pronto intervento di un collega ha consentito di contenere l’emorragia: l’operaio, M.V. residente a Bovisio Masciago e cresciuto al Villaggio Snia di Cesano, ha riportato l’amputazione di tutto l’avambraccio destro fin sotto il gomito.

È stato sottoposto a un delicato intervento e si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica e della mano del San Gerardo.

