Incidente sul lavoro a Cantù, gravissimo un operaio di 25 anni di Albiate Il giovane stava lavorando a un macchinario quando è rimasto schiacciato nella parte alta del tronco procurandosi gravissime ustioni e una ferita nell’emitorace. Si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano.

Gravissimo incidente sul lavoro, coinvolto un 25enne albiatese ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, all’ospedale Niguarda di Milano dove è arrivato in codice rosso con l’elisoccorso del 118. Il giovane operaio è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 febbraio, in un’azienda di Cantù. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.40 alla Fondart Fonderia Lega Leggera Lavorazioni Meccaniche.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane albiatese stava lavorando a un macchinario quando è rimasto schiacciato nella parte alta del tronco procurandosi gravissime ustioni e una ferita nell’emitorace dorsale destro. Subito si sono attivati i soccorsi del 118: ambulanza, automedica ed elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto il 25enne è stato trasportato in codice rosso, in elisoccorso, all’ospedale Niguarda di Milano.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti che approfondiranno ogni elemento per chiarire i fatti.

