Code sulla tangenziale nord e nella zona est di Monza (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Incidente stradale sulla tangenziale Nord paralizza Monza, mattinata in coda nel Vimercatese Brianza paralizzata dal traffico martedì 13 febbraio. Incidenti stradali sulle arterie di scorrimento in diverse ore della giornata hanno contribuito a creare lunghe code anche sulla viabilità ordinaria: nel pomeriggio sulla tangenziale Nord, alla mattina sulla Est.

Brianza paralizzata dal traffico martedì 13 febbraio. Come al solito, obietterà qualcuno. Più del solito a causa di incidenti stradali sulle arterie di scorrimento che in diverse ore della giornata hanno contribuito a creare lunghe code anche sulla viabilità ordinaria. Da Monza al Vimercatese.

Nel pomeriggio, poco prima delle 15.30, sulla tangenziale nord un incidente tra più auto nel tratto tra Monza centro e l’uscita per la Villa reale. Quattro i feriti soccorsi, nessun grave. Ma le code hanno paralizzato Monza anche nel quartiere San Rocco, su viale delle Industrie fino a via Buonarroti e al confine con Brugherio.

Uguale destino per i pendolari che alla mattina hanno imboccato la tangenziale est verso Milano. Un incidente, anche in questo caso tra più auto, nel tratto di Vimercate ha provocato lunghe code a partire dalle 8 e per tutta la mattina. Sei le persone soccorse e trasportate all’ospedale di Vimercate. Alle 12 il traffico nella zona del Vimercatese era ancora congestionato.

Durante la mattina ha influito anche l’incidente sulla sp 13 ad Agrate Brianza tra un furgone e un camion. Uno scontro frontale violento che non ha causato per fortuna gravi conseguenze agli automobilisti coinvolti. Ma ha penalizzato chi viaggiava sulla tangenziale e verso le autostrade.

