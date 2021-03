Incidente stradale sulla Sp7 tra Villasanta e Arcore, un morto e due feriti Incidente tra tre auto per cause al vaglio dei carabinieri. Un 31enne domiciliato ad Arcore è deceduto e altri due automobilisti di 45 e 59 anni sono rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118 anche con una eliambulanza.

Un 31enne di Arcore è deceduto e altri due automobilisti di 45 e 59 anni sono rimasti feriti in un gravissimo incidente stradale avvenuto mercoledì 17 marzo attorno alle 6 del mattino sulla Strada provinciale 7 tra Villasanta e Arcore, all’altezza di una curva. Tre vetture, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate. Sul posto squadre del comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con vari mezzi, una autopompa da Lissone e un carrofiamma da Monza, personale sanitario inviato dal 118 anche con un’eliambulanza da Como.

I danni riportati da una delle auto

Secondo quanto riferito dai carabinieri del Nucleo operativo sezione radiomobile di Monza, intervenuti sul posto, la vittima, originaria della Sicilia e domiciliata ad Arcore, alla guida di una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell’auto invadendo la corsia di marcia opposta e andando a scontrarsi frontalmente con le altre due auto.A causa della violentissima collisione il 31enne è deceduto sul colpo mentre gli altri due automobilisti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Vimercate. Non sarebbero in pericolo di vita.L’autorità giudiziaria ha disposto l’affidamento della salma all’autorità sanitaria.

La seconda auto incidentata

La vettura della vittima, un 31enne domiciliato ad Arcore ed originario di Palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA