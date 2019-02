Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente stradale sulla provinciale tra Peregallo e Canonica: due feriti, uno grave Grave incidente stradale con due feriti tra un’auto e un furgone sulla strada provinciale che collega Peregallo di Lesmo a Canonica. Traffico deviato per Gerno per permettere i soccorsi.

Grave incidente stradale tra un’auto e un furgone sulla strada provinciale che collega Peregallo di Lesmo a Canonica. È successo poco dopo le 15, poco oltre la rotonda della Yamaha in direzione di Triuggio. Soccorsi due uomini di 60 e 69 anni: il sessantenne sul camion è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, più grave l’uomo alla guida dell’auto portato all’ospedale Niguarda. Non è escluso che possa avere accusato un malore perdendo il controllo del mezzo. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso.

AGGIORNAMENTO

Lesmo: è morto uno dei feriti nell’incidente stradale sulla provinciale tra Peregallo e Canonica

Incidente frontale a Lesmo

La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi, il traffico è stato deviato per Gerno. Sul posto le ambulanze, l’elisoccorso, i vigili del fuoco da Seregno e Milano, i tecnici della Provincia.

Incidente sp 135 Canonica Peregallo a Lesmo

