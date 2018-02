Incidente stradale sulla A4 ad Agrate Brianza: coinvolti pullman e tir, code in aumento Coda in aumento sull’autostrada A4 per un incidente nel tratto tra Cavenago e Agrate Brianza in direzione Milano. L’incidente è avvenuto alle 16.50 e ha coinvolto un pullman Autostradale e un tir.

Coda in aumento sull’autostrada A4 per un incidente nel tratto tra Cavenago e Agrate Brianza in direzione Milano. L’incidente è avvenuto alle 16.50 e secondo quanto comunicato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha coinvolto un pullman e un tir. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze in emergenza e l’elisoccorso, la polizia stradale di Seriate e i carro attrezzi per liberare la carreggiata. Sei alla fine le persone coinvolte.

Alle 18 si segnalavano 5 chilometri di coda, diventati 7 alle 19. Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata di Agrate verso Milano e l’uscita di Trezzo arrivando da Brescia.



Incidente autostrada A4 Agrate Brianza

