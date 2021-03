Incidente stradale in viale Kennedy a Besana in Brianza, ferito un motociclista Incidente stradale sulla provinciale a Besana in Brianza, sabato 13 marzo intorno alle 12.30. Un motociclista è stato trasportato con diversi traumi in elisoccorso all’ospedale di Lecco.

È stato trasportato in ospedale a Lecco in elisoccorso un motociclista di 35 anni coinvolto in un incidente con un’auto a Besana in Brianza. È successo sabato 13 marzo intorno alle 12.30 in viale Kennedy, la strada provinciale, poco prima del passaggio a livello. L’uomo ha impattato contro la fiancata di una Fiat 600, la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute.

Il motociclista ha riportato diversi traumi ma è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice giallo. La strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilievi.

