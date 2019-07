Seregno incidente via Collodi 4 luglio 2019 (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente stradale a Seregno: tre auto distrutte, due persone in ospedale Bilancio dell’incidente del tardo pomeriggio a Seregno in via Collodi: sei persone soccorse, due trasportate in ospedale in condizioni per fortuna non gravi, tre auto praticamente distrutte.

Sei persone soccorse, due trasportate in ospedale in condizioni per fortuna non gravi, tre auto praticamente distrutte. È il bilancio dell’incidente che a Seregno, nel tardo pomeriggio di giovedì 4 luglio, ha coinvolto una Panda e due Mini. È successo alle 19.30 in via Collodi all’altezza dell’intersezione con via Machiavelli, in zona stadio. L’urto è stato violento.

Seregno incidente via Collodi 4 luglio 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno incidente via Collodi 4 luglio 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

La peggio è toccata a una donna alla guida di una Mini Cooper e a uno dei tre ragazzi sulla Mini Countryman (10, 20 e 23 anni) costretti agli accertamenti in codice verde all’ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza. Sul posto le ambulanze di Seregno Soccorso e della Croce Bianca di Besana, l’automedica e la polizia locale di Seregno.

Seregno incidente via Collodi 4 luglio 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA