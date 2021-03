Incidente stradale a Seregno: perde il controllo dell’auto, abbatte due pali e si ribalta Tanto spavento lunedì sera a Seregno per un donna di 37 anni coinvolta in un incidente stradale spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze. È successo in via Circonvallazione.

La buona notizia è che non ci sono stati feriti gravi. Tanto spavento lunedì sera a Seregno per un donna di 37 anni coinvolta in un incidente stradale spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze. È successo in via Circonvallazione poco prima delle 21: la donna ha perso il controllo dell’auto e si è capottata finendo la corsa a ruote all’aria dopo aver abbattuto due pali.

In posto sono arrivati l’ambulanza, i vigili del fuoco con l’autopompa di Seregno, la polizia locale e i tecnici dell’azienda dell’elettricità. Per mettere in sicurezza il tratto e ripristinare il palo della luce è stata necessaria la chiusura della strada per un paio d’ore.



Secondo una prima ricostruzione la donna, non lontana da casa, cinquanta metri dopo la rotonda con via Montello ha perso il controllo centrando il primo palo e poi il secondo, che ha fatto da perno e l’ha fatta ribaltare. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo e la 37enne, uscita da sola dall’abitacolo, è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Desio.

