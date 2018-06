Incidente stradale a Meda: grave un ragazzo di 18 anni

Meda incidente stradale via Indipendenza (Foto by Edoardo Terraneo)

Grave incidente stradale nella serata di domenica 24 giugno a Meda. Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza in condizioni serie per diversi traumi riportati nello scontro fra la Clio su cui viaggiava insieme a un coetaneo e a un 21enne e una Panda con a bordo un uomo di 49 anni. È successo in via Indipendenza poco prima delle 23.



La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Secondo le prime informazioni la Panda che viaggiava verso Seregno avrebbe impattato con violenza l’altra auto sul lato del passeggero: l’urto l’avrebe fatta andare contro un cassone per la raccolta degli abiti e poi di nuovo in strada. Il 18enne è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Seregno e Lazzate. Gli altri feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Desio, Legnano e Milano Niguarda.



