Incidente stradale a Briosco, perde il controllo dell’auto e si ribalta Una donna di 32 anni è stata trasportata in ospedale a Monza in codice giallo per le conseguenze di incidente stradale mercoledì mattina a Briosco: ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata.

Un grande spavento e il trasporto in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per una donna di 32 anni coinvolta in un incidente stradale mercoledì mattina a Briosco. È successo intorno alle 11 in via Pascoli, poco dopo l’intersezione con via Mornata. L’automobilista stava percorrendo la strada da Capriano verso Briosco quando per motivi da chiarire ha perso il controllo e si è ribaltata finendo a ruote all’aria, fortunatamente senza rimanere incastrata nell’abitacolo. Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco da Desio, carabinieri di Giussano e polizia locale di Briosco.

La strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilievi.

